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Голикова анонсировала начало массовой вакцинации от COVID-19

Ян Брацкий
18:22 04.12.2020
Первыми от новой коронавирусной инфекции привьют медицинских работников и учителей.
Голикова анонсировала начало массовой вакцинации от COVID-19
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

Массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции в России начнется на следующей неделе. Первыми прививки поставят медицинским работникам и учителям.

С таким заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова, открывая традиционный брифинг по вопросам противодействия пандемии.

«Хочу сказать, что вакцинация уже началась в Российской армии, в городе Москве. И в конце недели к этой вакцинации подключатся все регионы страны. Почти 170 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V" были направлены в гражданский оборот в России к декабрю. На 1 декабря 2020 года в гражданский оборот введено 168 тысяч доз вакцины», - цитирует ТАСС заявление Голиковой.

О начале массовой вакцинации населения России от коронавируса ранее распорядился президент Владимир Путин. Вакцинация от COVID-19 будет бесплатной и добровольной, подчеркнул глава государства.

Прививать будут российскую вакцину «Спутник V», разработанную специалистами Минобороны совместно с учеными из центра имени Гамалеи. Лекарство прошло все необходимые испытания и продемонстрировало впечатляющий эффект и полную безопасность.

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