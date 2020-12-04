В стране и мире Коронавирус Голикова анонсировала начало массовой вакцинации от COVID-19 Ян Брацкий Первыми от новой коронавирусной инфекции привьют медицинских работников и учителей. © Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press Массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции в России начнется на следующей неделе. Первыми прививки поставят медицинским работникам и учителям. С таким заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова, открывая традиционный брифинг по вопросам противодействия пандемии. «Хочу сказать, что вакцинация уже началась в Российской армии, в городе Москве. И в конце недели к этой вакцинации подключатся все регионы страны. Почти 170 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V" были направлены в гражданский оборот в России к декабрю. На 1 декабря 2020 года в гражданский оборот введено 168 тысяч доз вакцины», - цитирует ТАСС заявление Голиковой. О начале массовой вакцинации населения России от коронавируса ранее распорядился президент Владимир Путин. Вакцинация от COVID-19 будет бесплатной и добровольной, подчеркнул глава государства. Прививать будут российскую вакцину «Спутник V», разработанную специалистами Минобороны совместно с учеными из центра имени Гамалеи. Лекарство прошло все необходимые испытания и продемонстрировало впечатляющий эффект и полную безопасность. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика