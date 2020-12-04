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Адвокат Ефремова рассказал, что мешает ему подать кассационную жалобу на приговор

Роман Захаров
18:21 04.12.2020
По словам адвоката Андрея Алешкина, в настоящий момент его статус в деле артиста является неопределенным.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Пресс-служба пресненского суда

Защита Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 лет колонии за ДТП со смертельным исходом, намерена подать кассационную жалобу на приговор. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал адвокат актера Андрей Алешкин.

«Я сказал, что планирую подавать. Один из тезисов заключается в том, что потерпевшие, возможно, были ненадлежащие потерпевшие, в связи с чем было нарушено право на защиту. Там, конечно, не один тезис, там подробная жалоба», - сказал юрист.

При этом Алешкин добавил, что подаст жалобу лишь тогда, когда станет ясен его процессуальный статус в рамках дела Ефремова.

«Подавать я ее буду, лишь когда пойму, какой у меня процессуальный статус: у меня есть информация, что Михаил Ефремов мог отказаться от моих услуг. Ни я, ни коллегия адвокатов, где я состою, такой отказ не получали. Поэтому мы находимся на паузе, мы не понимаем, как на эти события реагировать. После прояснения процессуального статуса по делу я планирую подать жалобу», - объяснил юрист.

Летом этого года в Москве Михаил Ефремов, находясь за рулем своего автомобиля, выехал на встречную полосу и врезался в другую машину, водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, скончался от полученных травм. Экспертиза обнаружила в крови у артиста следы алкоголя и наркотиков. В итоге Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет.

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