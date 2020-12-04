Адвокат Ефремова рассказал, что мешает ему подать кассационную жалобу на приговор
Защита Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 лет колонии за ДТП со смертельным исходом, намерена подать кассационную жалобу на приговор. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал адвокат актера Андрей Алешкин.
«Я сказал, что планирую подавать. Один из тезисов заключается в том, что потерпевшие, возможно, были ненадлежащие потерпевшие, в связи с чем было нарушено право на защиту. Там, конечно, не один тезис, там подробная жалоба», - сказал юрист.
При этом Алешкин добавил, что подаст жалобу лишь тогда, когда станет ясен его процессуальный статус в рамках дела Ефремова.
«Подавать я ее буду, лишь когда пойму, какой у меня процессуальный статус: у меня есть информация, что Михаил Ефремов мог отказаться от моих услуг. Ни я, ни коллегия адвокатов, где я состою, такой отказ не получали. Поэтому мы находимся на паузе, мы не понимаем, как на эти события реагировать. После прояснения процессуального статуса по делу я планирую подать жалобу», - объяснил юрист.
Летом этого года в Москве Михаил Ефремов, находясь за рулем своего автомобиля, выехал на встречную полосу и врезался в другую машину, водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, скончался от полученных травм. Экспертиза обнаружила в крови у артиста следы алкоголя и наркотиков. В итоге Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет.