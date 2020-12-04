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Еврокомиссия раскритиковала новые санкции США по «Северному потоку - 2»

Анна Панцулая
18:06 04.12.2020
Ранее новые санкции в отношении газопровода вошли в оборонный бюджет США.
Еврокомиссия раскритиковала новые санкции США по «Северному потоку - 2»
© Фото: Nord Steram 2, Globallookpress

В Европейской комиссии выступили против возможного расширения санкций США по «Северному потоку - 2», а также заявили о том, что экстерриториальное применение санкций противоречит международному праву.


«ЕС в принципе выступает против введения санкций третьими странами в отношении компаний ЕС, ведущих законный бизнес. Экстерриториальное применение санкций противоречит международному праву. Европейская политика определяется в Европе, а не в третьих странах», - передает РИА Новости слова представителя пресс-службы ЕК Петера Стано.

Напомним, что ранее Конгресс США включил расширенные санкции в отношении газопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток» в согласованный палатами законопроект об оборонном бюджете. Это следует из пояснительной записки к соответствующему документу. Список санкций был согласован и одобрен.

Газопровод мощностью 55 млрд кубометров в год проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Общая протяженность «Северного потока - 2» составляет 1 234 км.

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