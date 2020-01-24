В Рязани умерла старейший хирург России Алла Левушкина

В Рязани на 93-м году жизни умерла хирург-проктолог Алла Левушкина. Об этом говорится на сайте Минздрава Рязанской области.

«Мы искренне скорбим вместе с вами и разделяем горечь тяжелой утраты», - сказано в тексте.

В ведомстве отметили, что врач проработала в практическом здравоохранении 67 лет, закончив трудовую деятельность только в 2018 году. Левушкина провела более десяти тысяч операций.

Как рассказал РИА Новости представитель Минздрава, Левушкина свою работу начала врачом санавиации, потом трудилась хирургом, затем стала специализироваться на проктологии. Последние годы она не оперировала, но проводила консультации и амбулаторный прием.

В 2015 году Левушкина стала обладательницей премии «Призвание» в номинации «За верность профессии».

Прощание с врачом состоится 25 января в 09:30 в здании патологоанатомического отделения Городской клинической больницы №11 в Рязани.