В «ЕР» поставят вопрос об исключении из партии главы Чувашии

«Единая Россия» поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из своих рядов и его соответствии занимаемой должности. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин находится за гранью понимания», - заявил он.

По его словам, губернатор будто живет в параллельной реальности, в то время, когда президент страны говорит об уважении к людям. Глава Чувашии будто забыл, что перед ним находится офицер МЧС.

«Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением», - приводятся слова Турчака на сайте партии.

Он добавил, что поведение Игнатьева вызывает совершенно заслуженное возмущение.

«Партия поставит вопрос об исключении Игнатьева из наших рядов и его соответствии занимаемой должности», - заявил Турчак.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилось видео, где Игнатьев пошутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за поднятыми ключами от новых служебных автомобилей.