Меркель предложила новую встречу между РФ, Турцией и Францией по Сирии

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель считает возможным проведение новой встречи по Сирии в Анкаре, в которой должны принять участие лидеры РФ, Турции и Франции.

«Мы обсудили перспективу того, что встречи, которые мы проводили с президентами России и Франции, мы хотели бы продолжить. Это могло бы произойти по возможности в первом квартале текущего года», - сообщила Меркель по итогам встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Четырехсторонний саммит с участием РФ, Турции, ФРГ и Франции по Сирии прошел в Стамбуле 27 октября 2018 года. В ноябре 2019 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что формат такой встречи сохраняется, но очередная ее дата пока не определена.