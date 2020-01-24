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Меркель предложила новую встречу между РФ, Турцией и Францией по Сирии

Валентина Пескова
17:56 24.01.2020
Как предполагает федеральный канцлер ФРГ, такие переговоры могли бы произойти в первом квартале текущего года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ahmed Deeb, dpa, Globallookpress

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель считает возможным проведение новой встречи по Сирии в Анкаре, в которой должны принять участие лидеры РФ, Турции и Франции.

«Мы обсудили перспективу того, что встречи, которые мы проводили с президентами России и Франции, мы хотели бы продолжить. Это могло бы произойти по возможности в первом квартале текущего года», - сообщила Меркель по итогам встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Четырехсторонний саммит с участием РФ, Турции, ФРГ и Франции по Сирии прошел в Стамбуле 27 октября 2018 года. В ноябре 2019 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что формат такой встречи сохраняется, но очередная ее дата пока не определена.

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