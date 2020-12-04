Совет директоров «Роснано» избрал Куликова на место Чубайса

Совет директоров «Роснано» избрал Сергея Куликова на место Анатолия Чубайса. Накануне прежний председатель правления попрощался с коллегами. Правительство РФ утвердило директиву для избрания Куликова главой «Роснано» на ближайшие пять лет.

«Совет директоров АО "Роснано" в четверг, 3 декабря, согласно директиве правительства России проголосовал за назначение Сергея Куликова председателем правления ООО УК "Роснано" сроком на пять лет. Совет директоров принял решение прекратить полномочия Анатолия Чубайса, ранее занимавшего данный пост. Заседание совета состоялось в форме заочного голосования. Сергей Куликов приступил к исполнению обязанностей», - говорится в сообщении компании, которое цитирует РИА Новости.

Предложение Куликову возглавить корпорацию «Роснано» президент России Владимир Путин сделал в минувшую среду.

Ранее Сергей Куликов занимал пост первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии. Чем займется Анатолий Чубайс после ухода со своего поста, пока неизвестно.