В Москве мошенники продавали поддельные справки об отсутствии COVID-19

В Москве возбуждено уголовное дело по факту продажи поддельных справок об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом заявили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Злоумышленники сбывали фальшивые медицинские документы на бланках известной лаборатории через Интернет.

Руководство медицинского центра, название которого использовали мошенники, обратилось в прокуратуру. Была проведена контрольная закупка на сайте и как результат - начато уголовное производство.