В Москве мошенники продавали поддельные справки об отсутствии COVID-19
Злоумышленники использовали бланки известной лаборатории и продавали поддельные медицинские документы в Сети.
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В Москве возбуждено уголовное дело по факту продажи поддельных справок об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом заявили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Злоумышленники сбывали фальшивые медицинские документы на бланках известной лаборатории через Интернет.
Руководство медицинского центра, название которого использовали мошенники, обратилось в прокуратуру. Была проведена контрольная закупка на сайте и как результат - начато уголовное производство.