Россиянка рассказала, как спасаются от коронавируса в Ухане

Россиянка Лера Лазарева работает по контракту музыкантом в китайском городе Ухань. Она рассказала, что происходит в городе из-за коронавируса.

«Русское сообщество держится вместе, сейчас кто-то пытается сбежать, кто-то пытается на машине уезжать. Особенно учителя, у которых запланирован отпуск. Но мы работаем в отеле, поэтому у нас его нет», - рассказала она на своей странице в Instagram.

По ее словам, сегодня официально город поставлен на карантин, закрыты все въезды-выезды, отменяются рейсы на самолеты, поезда и другой транспорт.

«Еще днем они могли выехать, а сейчас уже все закрыли. Общественный транспорт тоже приостановлен, в метро днем проверяли температуру у пассажиров», - добавила Лазарева.

В общественные заведения не пускают без масок, рекомендуют по возможности запастись продуктами и не выходить из дома, отметила она.

«Есть два типа масок, которые вас защитят: одна хирургическая, вторая надевается сверху. Должно быть все закрыто - от носа до подбородка», - сказала Лазарева.

В Китае из-за распространения коронавируса изолировали уже два города - Хуанган и Ухань. Жителям страны и туристам советуют соблюдать меры предосторожности - пользоваться средствами защиты органов дыхания, мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи, а также воздержаться от посещения рынков, где продаются животные, морепродукты, и употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду.