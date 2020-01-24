Некоторые украинские города могут остаться без отопления с 1 февраля

Украинская государственная компания по добыче и переработке нефти «Нафтогаз Украины» предупредила, что 30 городов страны могут частично или полностью остаться без отопления. Это вызвано тем, что предприятия, отвечающие за данный вопрос, не выполнили требования по расчетам для получения газа.

«Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах в отопительный период», - указывается в заявлении «Нафтогаза».

Компания пояснила, что она отправила письменные оповещения предприятиям-должникам о необходимости срочно провести расчеты, чтобы не прекратилось газоснабжение.

По данным на 23 января теплоэнергетическим предприятиям для продолжения получения газа нужно выплатить к 1 февраля более 454 миллионов гривен.