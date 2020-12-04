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В России заработал уникальный интерферометр из трех радиотелескопов

Иван Линдеманн
01:07 04.12.2020
Точность определения координат  - до 1 мм. Устройство способно получать эту информацию в режиме реального времени.
В России заработал уникальный интерферометр из трех радиотелескопов
© Фото: Кирилл Шипицин, РИА Новости

Российские ученые разработали новую систему определения точных наземных координат - интерферометр.

Как сообщили создатели из Института прикладной астрономии РАН, данный прибор состоит из трех одинаковых радиотелескопов с диаметром зеркал в 13 метров, которые расположены в разных частях России, и суперкомпьютера.

Все это учитывает неравномерность вращения Земли и отклонение формы планеты от геометрии шара. Точность определения координат  - до 1 мм. Устройство способно получать эту информацию в режиме реального времени.

Значительная часть процессоров суперкомпьютера - графическая, рассказал «Известиям» заведующий лабораторией корреляционной обработки ИПА РАН Игорь Суркис. По его словам, в настоящее время западные разработчики также используют российские наработки.

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