В России заработал уникальный интерферометр из трех радиотелескопов

Российские ученые разработали новую систему определения точных наземных координат - интерферометр.

Как сообщили создатели из Института прикладной астрономии РАН, данный прибор состоит из трех одинаковых радиотелескопов с диаметром зеркал в 13 метров, которые расположены в разных частях России, и суперкомпьютера.

Все это учитывает неравномерность вращения Земли и отклонение формы планеты от геометрии шара. Точность определения координат - до 1 мм. Устройство способно получать эту информацию в режиме реального времени.

Значительная часть процессоров суперкомпьютера - графическая, рассказал «Известиям» заведующий лабораторией корреляционной обработки ИПА РАН Игорь Суркис. По его словам, в настоящее время западные разработчики также используют российские наработки.