Опубликованы кадры допроса блогера, в доме которого умерла девушка

Следственный комитет России опубликовал видеозапись допроса блогера Станислава Решетникова, в доме у которого умерла его знакомая, когда сам Решетников проводил стрим. На кадрах видно, как мужчина заходит в кабинет к следователю и присаживается на стул, после этого сотрудница СК РФ начинает записывать его показания.

Ранее старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что Решетникову предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Трагический инцидент произошел утром 2 декабря в подмосковном Раменском. Блогер проводил стрим, во время которого выгнал свою знакомую на мороз. Спустя какое-то время он обнаружил, что девушка находится без сознания. Прибывшие на место медики констатировали ее смерть.

Позже эксперты зафиксировали у потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки, гематому, а также обнаружили в крови девушки наркотики.