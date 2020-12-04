Блогера Стаса Решетникова aka Reeflay арестовали на два месяца

Блогер Стас Решетников, на стриме которого умерла девушка в Подмосковье, арестован на два месяца по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Соответствующее решение вынес Раменский суд Подмосковья.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий отметила, что находиться под стражей Решетников будет до 3 февраля.

Сам блогер вину не признал, с решением суда не согласен и планирует его обжаловать.

По словам Решетникова, погибшая девушка являлась его хорошей подругой, но принимала наркотики и была склонна к перепадам настроения, часто впадала в истерики и даже нападала на него с ножом.

Во время стрима блогера Стаса Решетникова умерла гостившая у него девушка. Мужчина, не прерывая трансляцию, попытался оказать гостье помощь: укрывал знакомую одеялом и тряс. Двадцатисемилетняя потерпевшая в итоге умерла, у нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки, гематому. В крови девушки были найдены наркотики.