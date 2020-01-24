Палестина в восхищении: Путин поднял упавшую фуражку офицера караула

Президент РФ Владимир Путин поразил офицеров палестинского караула своей галантностью. Проходя мимо строя почетного караула, глава России обратил внимание на фуражку одного из военных, которая случайно упала с его головы. Офицер, стоя по стойке смирно перед проходящими мимо него Владимиром Путиным и Махмудом Аббасом, не мог сам наклониться и поднять свой слетевший головной убор.

Тогда на помощь ему пришел российский президент. Владимир Путин наклонился, поднял фуражку и элегантно водрузил ее на голову высокого офицера. После этого президент улыбнулся и дал понять военному, что все хорошо, подняв вверх большой палец.

Сделавший видеозапись данного эпизода личный фотограф лидера Палестины Махмуда Аббаса Мухаммад Атик, при публикации в Facebook снабдил его подписью: «Уважение президента Путина к палестинской гвардии».

Визит Владимира Путина в Палестину состоялся 23 января, после того, как он принял участие в международном форуме в Иерусалиме памяти жертв Холокоста.