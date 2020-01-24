Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Моральное уродство»: в «Единой России» прокомментировали шутку главы Чувашии

Александра Арсентьева
16:46 24.01.2020
То, что позволил себе глава Чувашии, не может не вызывать возмущения, заявили в партии.
© Видео: В отставке | МВД полиция, ВКонтакте © Фото: Екатерина Лызлова, РИА Новости

В СМИ и соцсетях появилось видео, где глава Чувашии Михаил Игнатьев пошутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за поднятыми ключами от новых служебных автомобилей. Этот случай прокомментировал ответственный секретарь комиссии, замсекретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко.

По его словам, то, что позволил себе глава Чувашии, не может не вызывать возмущения. На ближайшем заседании комиссии «Единой России» по этике, которое пройдет 27 января, комиссия даст оценку произошедшему и вынесет свое решение.

«Если это была попытка шутки, то она не смешная. Эта сцена из серии "а ну-ка отними", где майора МЧС вынуждают прыгать, вызывает оторопь и отвращение. Перед ним стоит офицер, который спасает жизни людей, и так мерзко себя вести… Что сказать? Моральное уродство», - отметил Ревенко.

Он добавил, что в очередной раз глава Чувашии Михаил Игнатьев «пробил дно» - недавно он стал участником громкого скандала, призвав «мочить» журналистов, которые не так и не то пишут о его республике.

Ревенко также сказал, что поведение Игнатьева не может не вызывать возмущения - унижение чести и достоинства офицера и просто гражданина недопустимо.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.01.2020, 07:57
ВОЗ проведет экстренное заседание из-за вспышки нового коронавируса
Дата24.01.2020, 14:00
Минобороны: в «Танковом биатлоне» увеличится количество огневых задач
Дата24.01.2020, 02:25
«Сила нашего духа»: знаменитые спортсмены поздравили юношескую сборную с триумфом на Олимпиаде
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата24.01.2020, 10:54
В России разработали новый вертолет для спецназа
Дата22.01.2020, 15:08
Шойгу: сбор материалов для «Дороги памяти» продолжится и после открытия галереи
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:59 Вопросы истории
Бывший генинспектор МО РФ рассказал, как Запад пытается принизить вклад СССР в победу над нацизмом
16:52 В стране и мире
Видео
Палестина в восхищении: Путин поднял упавшую фуражку офицера караула
16:46 В стране и мире
Видео
«Моральное уродство»: в «Единой России» прокомментировали шутку главы Чувашии
16:20 В стране и мире
Белоруссия ведет переговоры с США по поставкам нефти
16:15 В стране и мире
Видео
Глава Чувашии заставил пожарного прыгать за ключами от новой машины
События дня
События дня
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Видео
Не устояли перед обаянием президента: военные Израиля попросили Путина сфотографироваться
Видео
Путин едва сдержал слезы на открытии памятника в Иерусалиме
Видео
Живут в «заброшке», готовят на костре: страшная история отца с 4 детьми из Читы
Видео
Документалист рассказал, почему ВСУ так упорно сражались за аэропорты ДНР и ЛНР в 2014 году
Видео
Опубликован момент аварии с автобусами в Ярославле
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.