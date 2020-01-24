«Моральное уродство»: в «Единой России» прокомментировали шутку главы Чувашии

В СМИ и соцсетях появилось видео, где глава Чувашии Михаил Игнатьев пошутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за поднятыми ключами от новых служебных автомобилей. Этот случай прокомментировал ответственный секретарь комиссии, замсекретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко.

По его словам, то, что позволил себе глава Чувашии, не может не вызывать возмущения. На ближайшем заседании комиссии «Единой России» по этике, которое пройдет 27 января, комиссия даст оценку произошедшему и вынесет свое решение.

«Если это была попытка шутки, то она не смешная. Эта сцена из серии "а ну-ка отними", где майора МЧС вынуждают прыгать, вызывает оторопь и отвращение. Перед ним стоит офицер, который спасает жизни людей, и так мерзко себя вести… Что сказать? Моральное уродство», - отметил Ревенко.

Он добавил, что в очередной раз глава Чувашии Михаил Игнатьев «пробил дно» - недавно он стал участником громкого скандала, призвав «мочить» журналистов, которые не так и не то пишут о его республике.

Ревенко также сказал, что поведение Игнатьева не может не вызывать возмущения - унижение чести и достоинства офицера и просто гражданина недопустимо.