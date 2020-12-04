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Широков заявил о готовности понести наказание за инцидент с арбитром

Ян Брацкий
16:29 04.12.2020
Спортсмен обвиняется по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».
Широков заявил о готовности понести наказание за инцидент с арбитром
© Фото: ТРК Звезда

Бывший футболист сборной России и фигурант уголовного дела Роман Широков заявил о своей готовности понести заслуженное наказание. Мировой суд столичного района Сокольники начал рассматривать дело об избиении спортсменом арбитра Никиты Данченкова.

«Я понесу ответственность, которую определит суд. Сторона потерпевшего может говорить что угодно, есть статья. Мы уже общались с арбитром», - рассказал Роман.

Ранее бывший футболист национальной сборной признал свою вину, однако дело будет рассматриваться в общем порядке по просьбе потерпевшего.

Широков обвиняется по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Инцидент произошел 10 августа на стадионе академии «Спартака» во время любительского матча. Роман Широков избил арбитра за сделанное ему предупреждение.

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