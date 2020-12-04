Умер экс-губернатор Курской области и член Совфеда Александр Михайлов

Ушел из жизни экс-губернатор Курской области, член Совета Федерации от региона Александр Михайлов. Ему было 69 лет. О кончине Михайлова сообщила пресс-служба региональной администрации.

«Ушел из жизни бывший губернатор Курской области Александр Михайлов. От лица администрации Курской области приносим свои соболезнования родным и близким Александра Николаевича», - говорится в сообщении.

Александр Михайлов возглавлял Курскую область на протяжении 18 лет с 2000 года. После представлял интересы региона в Совфеде. О причинах смерти чиновника не сообщается.