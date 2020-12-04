Названы три опасных для употребления алкоголя возраста

Существует три возраста, во время которых употребление алкоголя является наиболее губительным. К такому выводу пришли ученые из Университета Нового Южного Уэльса.

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в Тhe British Medical Journal, ученые установили, что даже умеренное потребление спиртных напитков способно привести к повреждению мозга и дальнейшим негативным последствиям.

«Полученные данные говорят о трех периодах динамических изменений мозга, которые могут быть особенно чувствительны к нейротоксическим эффектам алкоголя», - сказано в публикации.

Первым опасным возрастом для употребления алкогольной продукции назван период нахождения в утробе матери. По данным ученых, прием спиртного во время беременности может вызвать у плода уменьшение объема мозга и когнитивные нарушения.

Второй опасный возраст - это возраст от 15 до 19 лет. Авторы работы предупреждают, что употребление спиртных напитков подростками несет в себе риски уменьшения объема неокортекса и функциональной связности, ослабления развития белого вещества мозга и небольших или умеренных дефицитов разных когнитивных функций.

Третий возраст - старость, поскольку у употребляющих спиртное пожилых людей возрастает риск деменции. При этом ученые подчеркивают, что расстройства, связанные с потреблением алкоголя, зарекомендовали себя как наиболее сильные факторы риска для всех видов деменции.