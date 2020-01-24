Белоруссия ведет переговоры с США по поставкам нефти

Белоруссия проводит переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка - США, Саудовской Аравией и ОАЭ. Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, с главами этих государств у него прекрасные отношения.

«Говорят - сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше», - пояснил глава Белоруссии на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.

Как пояснил Лукашенко, сейчас в Белоруссии тестируют альтернативные маршруты, чтобы понять, как это будет выглядеть, и подсчитать потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти. Он также пояснил, что Белоруссия не будет отказываться от нефти из РФ, однако не хочет, чтобы монополия на поставки горючего была только у России.

Сейчас Минск покупает только российскую нефть, однако переговоры по новым контрактам идут тяжело. Из-за отсутствия документов Россия с 1 января прекратила поставки нефти на оба белорусских НПЗ, а Минск остановил экспорт нефтепродуктов.