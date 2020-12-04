«Хаббл» зафиксировал угасание самой молодой туманности

Космический телескоп «Хаббл» помог отследить угасание самой молодой из ныне известных ученым туманности «Скат», сообщили в NASA.

За туманностью Henize 1357, расположенной в созвездии Жертвенник, астрономы наблюдают последние 25 лет. Сравнив снимки, сделанные «Хабблом» в 2016 и 1996 годах, ученые обнаружили, что космическое тело резко потускнело по яркости и изменило форму.

Ярко-синие, флуоресцентные завитки и нити газа, направленные в центр туманности, можно было наблюдать в 1996 году, однако они практически исчезли со свежих изображений. Нет теперь и волнистых краев, благодаря которым туманность напоминала морского ската и получила свое название.

По мнению ученых, этот процесс свидетельствует об изменениях в фундаментальной структуре туманности. Причем ее размеры меняются в рекордно короткие сроки. Астрономы подчеркивают, что ее едва ли можно будет разглядеть в космосе через 20-30 лет.

«Это очень драматично и очень странно. То, что мы сейчас наблюдаем, является эволюцией туманности в реальном времени», - отметил Мартин Герреро из Института астрофизики Андалусии в испанской Гранаде.

По мнению ученых, туманность реагирует на процессы, происходящие с ее центральной звездой SAO 244567, которая расширяется из-за падения температуры и испускает меньше ионизирующего излучения, чем раньше.