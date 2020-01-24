Глава Чувашии заставил пожарного прыгать за ключами от новой машины

В пресс-службе МЧС Чувашии прокомментировали распространившееся в СМИ и социальных сетях видеозапись, на кадрах которой видно, как глава региона Михаил Игнатьев подшутил над сотрудником ведомства, вынудив его подпрыгивать за поднятыми ключами от новой пожарной техники.

«Начальник городской пожарной части, которому вручали ключи, и глава республики давно знакомы, и то, что произошло во время вручения ключей, нужно расценивать как дружескую шутку», - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Чувашии.

В ведомстве отметили, что Игнатьев часто приезжал в городскую пожарную часть и несколько раз вручал ключи от новых пожарных машин ее начальнику. Мужчины давно знают друг друга по работе и даже вместе участвуют в спортивных соревнованиях.