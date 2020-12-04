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СМИ: во рту Тесака нашли третью записку с признанием

Ян Брацкий
15:06 04.12.2020
В записке Максима Марцинкевича говорится, что он не совершал инкриминируемых ему преступлений, а на допросах оговорил себя и других фигурантов.
СМИ: во рту Тесака нашли третью записку с признанием
© Фото: Maksim Martsinkevich, vk

Следователи обнаружили еще одну записку Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак, которую он перед смертью спрятал во рту.

«Из ее содержания следует, что он убийства, о совершении которых дал признательные показания, не совершал, себя, а также иных лиц, указанных в его показаниях, оговорил», - сообщает канал НТВ со ссылкой на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Кроме того, в документе сказано, что камера видеонаблюдения в коридоре следственного изолятора в ночь гибели Тесака работала исправно, а в его камеру никто не входил. Ранее адвокат Марцинкевича утверждал обратное.

«Почему-то в день его смерти в той камере, где содержался Максим, не работала видеокамера. Об этом сказано в материалах проверки, которую ведет СК по факту смерти моего подзащитного», - заявлял тогда адвокат Алексей Михальчик.

Максим Марцинкевич, отбывал десятилетний срок заключения за нападения и хулиганство. Тесак содержался в одиночной камере СИЗО Челябинска, где его и нашли мертвым 16 сентября. При мужчине было две предсмертные записки.

Близкие и защита Тесака уверены, что его якобы могли пытать в СИЗО, выбивая признание. Руководство ФСИН эту версию категорически отвергло, в Следственном комитете уголовное дело возбуждать не стали.

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