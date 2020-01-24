Из-за коронавируса на российских границах проводится двойной контроль

В связи с угрозой распространения нового типа коронавируса туристы, прибывающие из неблагополучных районов, проходят усиленный двойной контроль.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, во всех пунктах пропуска через госграницу России проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В ведомстве также уточнили, что все прибывшие туристы из Китая с симптомами ОРВИ изолируются и проходят лабораторное исследование на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, в том числе коронавирусной инфекции.

Все авиарейсы из международного аэропорта в городе Ухань в Москву отменены из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.