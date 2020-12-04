В Турции задержали российских журналистов

Съемочная группа программы «Центральное телевидение» российского канала НТВ была задержана в Турции. Как сообщили в пресс-службе телекомпании, автор Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин рассказали о своем задержании утром в четверг, 3 декабря. По данным телеканала, это произошло в пригороде Стамбула.

«Утром 3 декабря автор Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сообщили в редакцию о своем задержании полицейскими в… пригороде Стамбула. Потом связь с ними прервалась», - говорится в сообщении.

Последний раз на связь журналисты выходили вечером 3 декабря. Алексей Петрушко прислал SMS-сообщение с текстом «Нас почему-то до сих пор держат». Встречные телефонные звонки и сообщения остались без ответа.

Сейчас телекомпания совместно с российским МИД и генконсульством РФ в Турции работают над прояснением ситуации.