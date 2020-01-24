Песков: СМИ многого не знают о помиловании Ходорковского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о помиловании осужденной в России израильянки Наамы Иссахар, которое может произойти без ее прошения об этом, напомнил о помилованном в 2013 году Владимиром Путиным бизнесмене Михаиле Ходорковском.

«Вы многого не знаете. Со временем вы наверняка узнаете это. Спросите у Ходорковского», - заявил представитель Кремля.

С матерью осужденной в России за контрабанду наркотиков гражданки Израиля президент Путин встретился 23 января во время своего визита в Иерусалим. Глава РФ успокоил женщину, заверив, что «все будет хорошо».

Нааму Иссахар задержали в апреле 2019 года в транзитной зоне Шереметьево, обнаружив при ней 9,6 грамма гашиша. Суд приговорил Иссахар к 7,5 годам колонии общего режима.