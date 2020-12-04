Новые санкции против «Северного потока - 2» вошли в оборонный бюджет США

Конгресс США включил расширенные санкции в отношении газопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток» в согласованный палатами законопроект об оборонном бюджете. Это следует из пояснительной записки к соответствующему документу.

Напомним, что в конце декабря 2019 года Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год, который включал в себя и санкции в отношении газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Тогда сразу же после одобрения военного бюджета швейцарская компания-прокладчик Allseas заявила о приостановке работы до разъяснения американских властей.

Расширение санкций в оборонном бюджете рассматривались и в подготовленной версии законопроекта в сенате, и в Палате представителей. Сейчас санкционный список был согласован и одобрен. Согласно документу, США должны ужесточить введенные ранее ограничения против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», пишет РИА Новости.