Украинские предприниматели перекрыли улицу в центре Киева

В Киеве акция протеста украинских предпринимателей у здания парламента переросла в масштабное шествие. Более трех тысяч человек, перекрыв движение транспорта, проследовали маршем по центральным улицам города.

Сотрудники полиции выстроились в живые коридоры, чтобы хоть как-то обеспечить проезд машин. По данным местного МВД, были зафиксированы незначительные стычки с правоохранителями, на нескольких активистов составили административные протоколы.

Участники митинга выступают против принятого ранее закона о кассовых аппаратах, который, по мнению протестующих, ущемляет права некоторых групп бизнесменов.