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Украинские предприниматели перекрыли улицу в центре Киева

Роман Захаров
15:34 04.12.2020
Участники митинга выступают против принятого ранее закона о кассовых аппаратах.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Киеве акция протеста украинских предпринимателей у здания парламента переросла в масштабное шествие. Более трех тысяч человек, перекрыв движение транспорта, проследовали маршем по центральным улицам города.

Сотрудники полиции выстроились в живые коридоры, чтобы хоть как-то обеспечить проезд машин. По данным местного МВД, были зафиксированы незначительные стычки с правоохранителями, на нескольких активистов составили административные протоколы.

Участники митинга выступают против принятого ранее закона о кассовых аппаратах, который, по мнению протестующих, ущемляет права некоторых групп бизнесменов. 

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