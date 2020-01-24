Кремль допустил, что россияне не одобрят внесение поправок в Конституцию

Общероссийское голосование по разработанным поправкам в Конституцию - это не простая формальность. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, если граждане России сочтут, что введение поправок «является нецелесообразным», то так и произойдет.

Песков напомнил, что решение провести всенародное голосование принимал президент, хотя в законе такая необходимость не закреплена.

«Но тем не менее оно не является формальностью, и это будет голосование "за" или "против"», - добавил пресс-секретарь.

При этом, если при голосовании люди отреагируют на поправки отрицательно, какие меры будет принимать в этом случае правительство РФ, представитель президента не уточнил.

Ранее источники, близкие к администрации президента, сообщили, что наиболее вероятной датой всероссийского голосования по поправкам в Конституцию является 12 апреля.

23 января Госдума одобрила в первом чтении законопроект о внесении поправок в основной закон, который внес на рассмотрение Владимир Путин 20 января. За законопроект проголосовали 432 депутата, против не выступил никто.