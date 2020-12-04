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В Кремле назвали недобросовестной конкуренцией санкции против «Северного потока - 2»

Виктория Ивашечкина
14:16 04.12.2020
По словам пресс-секретаря президента РФ, такие шаги «противоречат принципам международной торговли и международного права».
В Кремле назвали недобросовестной конкуренцией санкции против «Северного потока - 2»
© Фото: Stephan Schulz ZB Glovallookpress

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают американские санкции против «Северного потока - 2» проявлением недобросовестной конкуренции. В Кремле подчеркнули, что Москва сделает все для защиты своих интересов.

Журналисты попросили прокомментировать Пескова проект США военного бюджета страны на 2021-й финансовый год. В частности, документ включает расширение санкций в отношении газопровода «Северный поток - 2», передает ТАСС. 

«Относится точно так же, как ко всем остальным санкционным устремлениям американской стороны. Считаем это как проявление недобросовестной конкуренции», - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, как к этому относится Кремль.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что подобные шаги «в основе своей противоречат принципам международной торговли и международного права».

Однако Песков не стал говорить о том, какие именно меры могут быть приняты, чтобы компенсировать потери компаний от санкций.

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