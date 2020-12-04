В Росавиации сообщили об отсутствии сбоев в работе новой структуры воздушного пространства

За первые сутки работы новой структуры воздушного пространства Московской и смежных с ней зон нарушений при полетах и сбоев в работе зафиксировано не было. Об этом информирует Росавиация, отмечая, что полеты осуществлялись штатно.

В четверг, 3 декабря, в пределах новой структуры было выполнено 2 609 полетов. Из них 2 026 - отечественных авиаперевозчиков. Иностранные компании осуществили 184 рейса в российские города, а также провели 399 транзитных полетов через российскую территорию.

Двести девять полетов из общего числа выполненных за минувшие сутки - полеты государственной и экспериментальной авиации.

Также 3 декабря 29 эксплуатантов осуществили в плановом режиме полеты на 21 аэродром европейской части РФ. Это аэродромы, где в настоящий момент обновляется навигационная база данных воздушных судов (FMS). В том числе выполнены без каких-либо осложнений полеты в аэропорты городов Ижевск, Астрахань, Киров, Курган и Ярославль, что, в свою очередь, доказывает техническую возможность этих аэродромов принимать воздушные суда без исключений.

Согласно сообщению Росавиации, 3 декабря из Ижевска в Москву и обратно было выполнено два рейса авиакомпанией «Аэрофлот», рейс авиакомпанией «Победа» и рейс авиакомпанией «ИжАвиа». Аэропорт Астрахани принял рейсы «ЮТэйр» из Грозного и Сочи, а также три рейса из Москвы, выполненные «Аэрофлотом», «Победой» и «Сибирью». «Азимут» выполнил рейсы из Астрахани в Минеральные Воды и обратно.

В Курган из Москвы и обратно выполнили два рейса «Победа» и «ЮТэйр». Также «Победа» выполнила рейс Москва - Киров - Москва. «Сибирь», «Победа», «Азимут», «Аэрофлот» и «ЮВТ Аэро» выполнили рейсы в/из аэропорта Ярославля.