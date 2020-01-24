В Кремле рассказали об условиях помилования Иссахар

Помилование осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар будет возможно, когда она подаст соответствующее прошение. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Просьба со стороны Нетаньяху констатируется с точки зрения де факто, но она не является руководством к действию де юре», - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, что если Иссахар сама не будет просить о помиловании, то его не будет, представитель Кремля отметил, что нужны соответствующие формальности, которые должны быть соблюдены.

«Как можно помиловать, если она сама не просит о помиловании?» - сказал он.

Иссахар не стала подавать Владимиру Путину прошение о помиловании. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду на то, что слова российского президента, который, говоря о судьбе Иссахар, сказал, что «все будет хорошо», можно расценивать как возможное разрешение ситуации.

Омбудсмен отметила, что у Иссахар к условиям содержания претензий нет.

Нааму Иссахар задержали в апреле 2019 года в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево, когда она прилетела из Дели, чтобы потом отправиться в Тель-Авив. В сумке израильтянки находилось около 9 граммов гашиша.

В прошлом году стало известно, что суд приговорил Иссахар к 7,5 годам колонии общего режима. 13 октября 2019 года израильский президент Реувен Ривлин попросил Путина о помиловании Иссахар.