Песков прокомментировал данные соцопроса о чиновниках

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), заявил, что большинство чиновников работают на благо страны, однако есть и «плохие» чиновники, которые «наплевательски» относятся к своей работе. Согласно результатам опроса ФОМ, 61% россиян считают, что чиновники не справляются со своими обязанностями.

«Мне, как чиновнику, очень обидно такое слышать, потому что, конечно, в семье не без урода, как говорится. Но чиновники в своем большинстве - это люди, которые работают очень много, честно и действительно на благо страны и достойно выполняют свои функции. Но есть и плохие чиновники, которые плохо работают, которые наплевательски относятся к своей работе. И от этого, к сожалению, создается неверное ощущение», - заявил Песков.

Представитель Кремля считает, что подобные опросы являются интересными и что они еще раз подчеркивают необходимость большей открытости и большего разъяснения того, чем занимаются чиновники. Песков также отметил, что для того, чтобы избежать негативного отношения, чиновникам нужно совершенствовать свою работу.