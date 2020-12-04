В стране и мире Путин оценил вероятность «восстания» машин Ян Брацкий По мнению президента, на сферу высоких технологий и Интернета должны распространяться выработанные человечеством правила и нормативная база. © Фото: ТРК Звезда Президент России Владимир Путин призвал заранее продумать риски, связанные с использованием искусственного интеллекта, и купировать их. С таким заявлением глава государства выступил в ходе тематической конференции. Владимира Путина спросили о возможности «восстания» машин в будущем, учитывая способность современной вычислительной техники к самообучению. «Люди будут контролировать эти машины. Это первое. Второе. Есть ли какие-то в этой связи опасности и риски? Да, есть. Всем хорошо известно, какую роль в жизни современного человека и человечества играет Интернет. Там тоже есть риски, но на Интернет должны распространяться все те же правила, которые применяются и применялись до сих пор - нормативная база и морально-этические нормы, которые все человечество выработало на протяжении тысячелетий», - ответил президент. То же самое касается искусственного интеллекта, напомнил Путин. По его мнению, от человека зависит, насколько аккуратно он будет распоряжаться открывшимися возможностями. От человека также зависит использование ядерной энергии и других достижений современной науки, сказал глава государства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика