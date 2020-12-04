В Кремле пояснили суть разногласий с Турцией по Крыму

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что вопрос Анкары по Крыму является одним из серьезных разногласий между РФ и Турцией. Песков подчеркнул, что Россия последовательно и терпеливо доводит свою позицию до турецких партнеров.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что отношения между Москвой и Анкарой носят взаимовыгодный характер и крайне важны для безопасности и стабильности в регионе. Песков отметил, что стороны уважают интересы друг друга и придерживаются принципов невмешательства во внутренние дела.

«Крым относится к серьезным разногласиям, здесь у нас диаметрально противоположная точка зрения. Мы продолжим доводить до наших турецких визави нашу последовательную позицию по Крыму», - сказал Песков.

Он заверил при этом, что тема Крыма «не может обсуждаться никак», но работа по разъяснению позиции Москвы по этому вопросу будет продолжена.

Ранее Песков озвучил позицию Кремля по поводу американских санкций против «Северного потока - 2». Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва видит в ограничительных мерах Вашингтона проявление недобросовестной конкуренции и сделает все возможное для защиты своих интересов.