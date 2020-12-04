Аппарат «Чанъэ-5» прислал первый в истории динамический снимок с поверхности Луны

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало фото флага КНР на фоне лунного ландшафта. Первый в истории динамический панорамный снимок флага прислал на Землю зонд «Чанъэ-5».

Фото сделано по ходу движения зонда. На нем можно заметить щупальце аппарата, в котором зажат флаг, и пробоотборник.

© CNSA

В космическом управлении отметили, что флаг изготовлен из специальных материалов и весит всего 12 граммов.

Ранее сообщалось, что «Чанъэ-5» успешно собрал образцы грунта с лунной поверхности. Миссия аппарата на спутнике Земли должна завершиться 16 или 17 декабря.