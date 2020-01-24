В Югре женщина выжила после падения из окна девятого этажа: видео

Жительница Югры выпала из окна девятого этажа и не только осталась жива, но и самостоятельно покинула место происшествия.

На кадрах видно, как женщина летит с высоты, несколько раз переворачивается в воздухе и приземляется в сугроб. Спустя несколько секунд она встает и уходит.

Как сообщается в социальных сетях, скорую помощь пострадавшей вызвали соседи. Сейчас женщина находится больнице. По словам врачей, ее жизни ничего не угрожает.