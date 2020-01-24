СМИ: под Петербургом найдено обгоревшее тело 20-летней блогерши
Девушка занималась съемкой видео для YouTube.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
В Ленинградской области найдено обгоревшее тело 20-летней девушки.
Как сообщает портал «Невские Новости», тело обнаружено в лесу в районе поселка Парголово.
Девушка занималась съемкой видео для YouTube, а также вела Telegram-канал. Ее ролики были посвящены «свиданиям с миллионерами и путешествиям автостопом».
Последние сообщения погибшей на канале датированы 19 января.