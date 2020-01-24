Сирия вернула контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком

Глава МИД Сергей Лавров заявил о восстановлении контроля над большей частью границы с Турцией и Ираком силами сирийской правительственной армии.

«Улучшается ситуация на земле, территория, которую контролируют террористы, продолжает сокращаться», - заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров перед переговорами со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Также он добавил, что работа по преодолению остатков террористических группировок как в зоне Идлиба, так и на северо-востоке страны продолжается, передает РИА Новости.

Лавров и Педерсен планируют обсудить весь спектр вопросов сирийского урегулирования, включая ситуацию на земле, оказание гуманитарной помощи нуждающимся, содействие возвращению беженцев, а также рассмотреть положение дел в Конституционном комитете для налаживания его устойчивой работы.

Россия и Турция договорились ввести режим прекращения огня в сирийском Идлибе начиная с полуночи 12 января. Но незаконные вооруженные формирования не прекращают обстрелы по позициям вооруженных сил, провоцируя их на ответные действия.