Названы блокирующие коронавирус продукты

Распространению коронавируса в организме человека препятствуют химические соединения, которые содержатся в винограде и зеленом чае. К такому выводу пришли ученые из Университета Северной Каролины.

Издание Frontiers in Plant Science опубликовало результаты исследования специалистов. В ходе эксперимента было установлено, что определенные вещества в этих продуктах могут блокировать ферменты-протеазы SARS-CoV-2.

Кроме того, снижать активность ферментов COVID-19, по данным ученых, способны темный шоколад и какао.