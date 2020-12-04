Более 20 тысяч москвичей получили обе дозы вакцины от COVID-19 в рамках испытаний

В Москве более 20 тысяч человек получили обе дозы вакцины от коронавируса в рамках пострегистрационных испытаний. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы зафиксировали всего 273 заболевших - это 1,5% от привитых, учитывая, что часть людей получали плацебо. Эти цифры уже сами за себя говорят», - сообщила заммэра в эфире телеканала «Москва 24».

Она также сообщила, что за время подготовки и проведения клинических исследований «Спутника V» в столице был предусмотрен логистический план процесса вакцинации от COVID-19, который включает хранение и транспортировку вакцины, а также обеспечение необходимых условий ее хранения.

Кроме того, Ракова напомнила, что сегодня открылась электронная запись на вакцинацию от коронавируса. Заммэра отметила, что привиться от COVID-19 смогут москвичи из основных групп риска: работники образовательных, медицинских и социальных организаций. На прививке необходимо будет предъявить справку с места работы, которая подтвердит трудоустройство в отрасли.

Запись проходит на портале mos.ru. Прививочные пункты заработают в столице уже завтра. Тем, кто сделал прививку, будут выдавать сертификат о выполненной иммунизации и памятку с рекомендациями. В ней указано, что антитела к вирусу начинают формироваться уже после первого укола, но завершается этот процесс после второго - его будут делать через 21 день.

«При этом право на вакцинацию имеют не только врачи и учителя, но и другие работники таких учреждений: те, кто занимается клинингом, младший медицинский персонал, администраторы и все остальные работники, потому что они не меньше врачей и учителей рискуют, сталкиваясь с большим количеством людей», - сказала Ракова.

Она также отметила, что право на вакцинацию получили работники не только федеральных, но и частных медицинских и образовательных организаций.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Москве за сутки выявили 6 868 новых случаев инфицирования COVID-19. За последние 24 часа победить болезнь удалось 6 891 пациенту, 77 человек умерли.