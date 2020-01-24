Песков: Путин и Зеленский в любой момент могут договориться о встрече

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не смогли пообщаться в ходе их пребывания в Израиле, однако если они посчитают нужным, то могут в любой момент договориться о встрече. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В четверг Путин посетил Израиль, где принял участие в качестве главного гостя в форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». Песков отметил, что насыщенный церемониальный день и само мероприятие не подразумевали возможности общения Путина и Зеленского. По его словам, субстантивное общение прошло только с израильским руководством.

«По этой же причине, а также прежде всего потому, что президент Зеленский не был в Яд Вашеме, не смогли они друг друга поприветствовать и хотя бы перекинуться парой фраз. Поэтому других контактов, к сожалению, не было, но поприветствовал он всех участников, естественно», - добавил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, могут ли лидеры России и Украины встретиться до возможного саммита «нормандской четверки», который может состояться в апреле в Берлине, Песков заявил, что таких планов нет, но если Путин и Зеленский посчитают, что это необходимо, то смогут в любой момент договориться о встрече.