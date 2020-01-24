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В Кремле обозначили повестку для «пятерки» Совбеза ООН

Александра Арсентьева
13:48 24.01.2020
По его словам, необходимо, чтобы страны «пятерки» взяли на себя ответственность, чтобы остановить дальнейшее опасное нарастание «критической массы».
В Кремле обозначили повестку для «пятерки» Совбеза ООН
© Фото: Li Muzi, Xinhua, Globallookpress

Постоянные члены Совбеза ООН должны подняться над разногласиями для поиска путей разрядки в мире и ответа на стоящие перед человечеством вызовы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Также (во время поездки президента Владимира Путина в Израиль) была беседа и с президентом Израиля и, конечно, важным было само выступление главы государства в "Яд Вашеме" на вот этом международном форуме мемориальном», - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что президент России во время выступления сформулировал важную инициативу для пятерки членов Совета безопасности - провести в 2020 году в любом месте в любое время саммит.

«Для чего - для того, чтобы говорить о той критической массе вызовов в самых различных областях и массах конфликтного потенциала на региональном уровне, на международном уровне», - добавил Песков.

По его словам, необходимо, чтобы страны «пятерки» взяли на себя ответственность, чтобы остановить дальнейшее опасное нарастание «критической массы», поставить себя выше тех разногласий, которые имеются в настоящее время между этими странами с тем, чтобы приступить к поиску путей для разрядки, для ответа на вызовы, которые в настоящее время стоят перед всем человечеством.

Пресс-секретарь президента напомнил, что эта инициатива уже получила поддержку от некоторых государств.

«Китай поддержал, и, собственно, президент Макрон, который вчера присутствовал вместе с Путиным на церемонии, также заявил о своей поддержке этой инициативы», - добавил Песков.

Напомним, Владимир Путин в четверг, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совбеза ООН - России, США, Китая, Франции и Британии.

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