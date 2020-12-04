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В Кремле приветствуют отмену ограничений для русского языка на постсоветском пространстве

Виктория Ивашечкина
13:40 04.12.2020
Так Дмитрий Песков прокомментировал рассмотрение в Молдавии проекта закона о повышении статуса русского языка в республике.
В Кремле приветствуют отмену ограничений для русского языка на постсоветском пространстве
© Фото: Анна Иларионова, Pixabay

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует отмену ограничений для граждан стран бывшего СССР, которые хотят говорить на русском языке. Так Песков прокомментировал рассмотрение в Молдавии проекта закона о повышении статуса русского языка в стране.

«Так или иначе, на русском языке говорят и будут говорить на пространстве бывшего СССР», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, пишет ТАСС.

По словам Пескова, использование русского языка является естественной потребностью для населения стран бывшего Советского Союза.

Ранее молдавский парламент большинством голосов одобрил в первом чтении поправки в Кодекс о телевидении и радиовещании, в том числе для снятия запрета на вещание российских телеканалов.

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