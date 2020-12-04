В Кремле приветствуют отмену ограничений для русского языка на постсоветском пространстве
Так Дмитрий Песков прокомментировал рассмотрение в Молдавии проекта закона о повышении статуса русского языка в республике.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует отмену ограничений для граждан стран бывшего СССР, которые хотят говорить на русском языке. Так Песков прокомментировал рассмотрение в Молдавии проекта закона о повышении статуса русского языка в стране.
«Так или иначе, на русском языке говорят и будут говорить на пространстве бывшего СССР», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, пишет ТАСС.
По словам Пескова, использование русского языка является естественной потребностью для населения стран бывшего Советского Союза.
Ранее молдавский парламент большинством голосов одобрил в первом чтении поправки в Кодекс о телевидении и радиовещании, в том числе для снятия запрета на вещание российских телеканалов.