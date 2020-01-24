Живут в «заброшке», готовят на костре: страшная история отца с 4 детьми из Читы

В Чите в одном из заброшенных домов найдена семья, которая долго проживала в аварийных условиях. Об отце с четырьмя детьми, младшей из которых недавно исполнилось пять лет, сообщил общественник Евгений Федоров. С лета 2019 года они жили в развалинах без окон и дверей, без отопления, света и элементарных бытовых условиях, а еду готовили на костре, возле которого и грелись. У пятилетней девочки и троих мальчиков 6, 10 и 12 лет отсутствовала зимняя одежда и продукты питания. Также дети не посещали детские дошкольные и образовательные учреждения.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан».

После информации в СМИ, неравнодушные местные жители предоставили семье временное жилье, собрали одежду и продукты питания.

«Обращались, делали документы через органы опеки. Поначалу они начали помогать. Потом они сказали, если бы мы в течение этого момента официально не устроимся, они забирают детей», - рассказал отец Александр.

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Следствием установлено, что отец скрывался от правоохранительных органов и находился в розыске по обвинению в причинении вреда здоровью средней тяжести.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления в отношении должностных лиц органов системы профилактики, которые не выполняли свои обязанности по защите прав несовершеннолетних.