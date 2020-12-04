В стране и мире В Новой Москве женщина выкинула из окна ребенка подруги Анна Касаткина Младенец скончался от полученных травм. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press В Новой Москве женщины выкинула из окна годовалого ребенка своей подруги. Младенец получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по столице. Инцидент произошел около полудня на улице Летчика Ульянина. «В квартире находилась мама ребенка и ее подруга, которая, по предварительным данным, выкинула ребенка из окна», - сказала Иванова ТАСС. Причины такого поступка женщины сейчас выясняются, уточнила она. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка»), говорится на сайте следственного управления. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика