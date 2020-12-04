В Новой Москве женщина выкинула из окна ребенка подруги
Младенец скончался от полученных травм.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
В Новой Москве женщины выкинула из окна годовалого ребенка своей подруги. Младенец получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по столице.
Инцидент произошел около полудня на улице Летчика Ульянина.
«В квартире находилась мама ребенка и ее подруга, которая, по предварительным данным, выкинула ребенка из окна», - сказала Иванова ТАСС.
Причины такого поступка женщины сейчас выясняются, уточнила она.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка»), говорится на сайте следственного управления.