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В Новой Москве женщина выкинула из окна ребенка подруги

Анна Касаткина
13:32 04.12.2020
Младенец скончался от полученных травм.
В Новой Москве женщина выкинула из окна ребенка подруги
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В Новой Москве женщины выкинула из окна годовалого ребенка своей подруги. Младенец получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по столице.

Инцидент произошел около полудня на улице Летчика Ульянина.

«В квартире находилась мама ребенка и ее подруга, которая, по предварительным данным, выкинула ребенка из окна», - сказала Иванова ТАСС.

Причины такого поступка женщины сейчас выясняются, уточнила она.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка»), говорится на сайте следственного управления.

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