Шнуров с возмущением отреагировал на введение новых ограничений в Петербурге

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров негативно отреагировав на решение властей Северной столицы ограничить работу заведений общественного питания в праздники. Как написал рок-певец на своей странице в Instagram, все ограничения в связи с пандемией коронавируса должны носить системный характер,а временное закрытие ресторанов и кафе не принесет своих результатов.

«К сожалению, вирус не смотрит в календарь и не знает выходных. Он выходит на работу каждый день. И борьба с ним должна носить системный характер. Санитарные нормы требуют разумности, внимательности и последовательности», — добавил Шнуров.

Ранее Смольный сообщил о своем решении скорректировать работу заведений общественного питания во время праздников. В частности, с 29 декабря и в течение всего периода новогодних каникул кафе и рестораны в Петербурге будут закрываться в 19.00. А в 30 декабря по 3 января они будут работать только в режиме доставки. Кроме того, в городе на Неве будут закрыты катки, аквапарки и выставочные залы в музеях. Администрация Петербурга объясняет свое решение попыткой снизить рост заболеваемости в Северной столице.