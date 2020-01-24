Соревнования по рукопашному бою пройдут в рамках АрМИ-2020

Соревнования по рукопашному бою войдут в конкурсы для морпехов, десантников и разведчиков на Армейских международных играх. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов на заседании организационного комитета по подготовке игр.

«В программы состязаний включаются элементы рукопашного боя. Это конкурсы "Отличники войсковой разведки", "Морской десант", "Десантный взвод" и "Полярная звезда», - сказал Попов.

Также стало известно, что изменения ждут и конкурсы «Танковый Биатлон» и «Авиадарс».

«В "Танковом биатлоне" увеличится количество огневых задач. Значение точности стрельбы будет превалировать над скоростью танков», - рассказал замминистра. Он отметил, что мишеней в конкурсе станет больше.

По его словам, в конкурс «Авиадартс» в номинации «Истребительная авиация» включен элемент «маневренный воздушный бой на средней высоте в составе пары».

Кроме того, будут объединены конкурсы «Мастера автобронетанковой техники» и «Рембат», в «Военном ралли» планируется увеличить протяженность трассы.

«В этом году конкурс среди горных подразделений в зимних 21 условиях "Саянский марш" будет проведен с 14 по 17 апреля 2020 года. В положение о конкурсе включена еще одна специальная задача - марш в горной местности, в которой, по аналогии с многодневной лыжной гонкой "Тур де Ски", будут учитываться результаты предыдущих соревновательных дней», - сообщил Попов.

По его словам, планируется, что в конкурсе примут участие команды Ирана, Лаоса, Анголы, Белоруссии, Киргизии, Палестины, Конго и России.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, изменения направлены на то, чтобы сделать соревнования более зрелищными.

Он также отметил, что к отборочным этапам АрМИ-2020 привлечены более 50 тысяч военнослужащих. В программе Игр 2020 года - 31 конкурс, он пройдет в 11 странах. Ожидается приезд 250 команд общей численностью 6 000 человек.

Впервые в 2020 году количество конкурсов, которые проходят за пределами России, превысит количество конкурсов, проходящих на территории страны.

В ноябре прошлого года Шойгу сообщил, что в 2020 году планируется впервые провести форум «Армия-2020» одновременно с Международными армейскими играми, поскольку это позволит привлечь к участию в обоих мероприятиях больше иностранных делегаций.