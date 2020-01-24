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Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Александра Арсентьева
13:19 24.01.2020
21 января он не явился на допрос по делу о государственной измене при подписании им Минских соглашений, по нему он проходит, как свидетель.
© Видео: 112 Украина © Фото: 112 Украина

Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, у здания бюро в значительной степени усилена охрана, потому как там в настоящее время проходят митинги сторонников и противников бывшего украинского лидера. Порошенко прошел через живой коридор своих сторонников и вошел в здание ГБР.

Ранее, 21 января, Порошенко не явился на допрос по делу о государственной измене при подписании им Минских соглашений, по нему он проходит, как свидетель.

Адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань заявил «Украинским новостям», что его клиент не получал повестку на 21 января, речь идет только о явке 24 и 31 января, а также 11 февраля.

Порошенко к настоящему времени не явился на 27 допросов по 16 уголовным делам. Экс-лидер Украины подозревается в госизмене, отмывании денег, коррупции, превышении полномочий и злоупотреблении властью.

В сентябре президентом Украины Владимиром Зеленским было подписано постановление об отмене депутатской неприкосновенности, это позволяет правоохранителям привлекать к уголовной ответственности, задерживать и проводить аресты парламентариев без согласия Рады.

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