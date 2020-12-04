США внесли в «черный список» Пентагона четыре китайских компании

Соединенные Штаты внесли в «черный список» Пентагона четыре китайских компании, в том числе туда попал нефтегазовый гигант CNOOC. Об этом говорится в сообщении министерства обороны США.

В список как «военные коммунистические компании КНР» внесены следующие юридические лица: China Construction Technology Co, China International Engineering Consulting Corp., China National Offshore Oil Corp. и Semiconductor Manufacturing International Corp.

«Черный список» позволяет американскому лидеру вводить санкции на любую коммерческую деятельность фигурантов в США.