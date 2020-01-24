На Porsche по тротуару: петербуржцы устроили драку с наглым водителем
Сотрудники правоохранительных органов доставили всех участников потасовки в полицию.
© Фото: Мак spb_today Вконтакте
В Санкт-Петербурге произошел массовый конфликт, участниками которого стали 12 человек, заявили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительной информации, виновником происходящего стал водитель автомобиля Porsche, решивший проехать по тротуару на Заставской улице.
«В отдел для разбирательства доставили 12 участников произошедшего», - пишет ТАСС, ссылаясь на ведомство.
На данный момент выясняются все причины случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.